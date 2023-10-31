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Суд вернул реке Херота в Сочи историческое название

Суд вернул реке Херота в Сочи историческое название
Фото: Bescker / wikipedia.org
Фото: Bescker / wikipedia.org

Адлерский районный суд удовлетворил требование регионального географического общества о переименовании реки Хероты в Сочи в Хороту и внесении изменения в госкаталог географических названий, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края

«Это было заявление ученого секретаря географического общества о признании юридического факта исторического названия реки. Суд заявление удовлетворил», — говорится в сообщении.

В Сочинском географическом обществе (СГО) напомнили, что реке вернули историческое название еще в 2020 году. Тогда были установлены новые дорожные указатели, но Росреестр не внес исправления в госкаталог.

«Совсем скоро указатели «Река Херота» будут заменены», — сообщила пресс-служба СГО в телеграм-канале.

РБК обратился за комментарием в объединенную пресс-службу судебной системы Краснодарского края.

Дорожный указатель в мае 2020 года
(Фото: Bescker / wikipedia.org)

Река Хорота берет начало у горы Сахарная Головка (находится в Адлерском районе Сочи) и впадает в Черное море. Длина реки составляет около 14 км.

По одной из версий, которую часто рассказывали туристам, наименование реки произошло от названия десятой (Х) роты Навагинского полка, которая располагалась в этом месте во время Кавказской войны (1817–1864). Вначале ее называли Х-рота, а позже стали называть Херотой, объясняет местный портал «Юга.ру».

По другой версии, название имеет местное, абхазское происхождение.

«Ученые считают версию с названием Херота от римской цифры X с обозначением номера роты псевдоисторической», — рассказали в Сочинском географическом обществе.

При этом историческое название реки — Хорота — указывалось на картах генеральных штабов времен Кавказской войны и в работах этнографов. Член СГО Андрей Кизилов подчеркивал, что название Хорота подтверждается тремя историческими документами в период с 1836 по 1855 год.

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