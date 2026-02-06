Мощный снегопад в Японии, из-за которого погибли почти 40 человек. Видео
Японию накрыли сильные снегопады. По данным агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, с 20 января из-за обильных осадков в стране погибли 38 человек. Больше всего человек — 14 — скончались в префектуре Ниигата.
Судя по опубликованным видео, в некоторых городах под натиском снега обрушились дома. Как пишет Nippon, власти предупредили об опасности разрушения зданий и схода снега с крыш.
По прогнозу, снегопад достигнет пика в районах, имеющих выход к Японскому морю, в воскресенье, 8 января. Обильные осадки также ожидаются в Токио.
Синоптики предупреждают, что уровень снега достигнет 50 см в префектуре Хоккайдо на севере страны и в регионах Тохоку и Хокурику. В регионе Тюгоку на западе высота снежного покрова достигнет 30 см, а в регионе Канто-Кошин — 20 см.
