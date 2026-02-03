 Перейти к основному контенту
0

У экс-судьи из Сочи при обыске нашли кортик со свастикой и коллекцию авто

Валерий Слука
Валерий Слука (Фото: РБК)

При обыске в доме бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки следователи обнаружили холодное и огнестрельное оружие, а также предметы, схожие с образцами вооружения времен Второй мировой войны, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. По их данным, среди изъятого — штык-ножи, коллекционные кинжалы, охотничий арбалет в камуфляжной окраске, карабин системы АК и немецкий пистолет-пулемет Schmeisser MP40.

Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК

Кроме того, на фотографиях с места обыска, которые есть в распоряжении РБК, запечатлены предмет, напоминающий гранату М-24, и кортик с изображением свастики. Оперативники также обнаружили у бывшего судьи несколько автомобилей премиум-класса, в том числе BMW, Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser. На веранде его дома была замечена копия каллиграфической работы художника Покраса Лампаса с надписью «Современная молочная культура».

3 февраля Первомайский районный суд Краснодара по ходатайству следствия отправил бывшего судью под стражу на два месяца.

28 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении Слуки. Ему вменяют семь эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК) и семь эпизодов вынесения заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК). Вскоре после этого бывший судья был задержан сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю. 

По версии следствия, в период с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года судья Центрального районного суда Сочи, превышая свои полномочия и нарушая правила территориальной подсудности, принимал к производству гражданские иски, которые должен был рассматривать другой суд. Не исследуя доказательства и не привлекая к процессу представителей ответчиков и заинтересованных лиц, он вынес семь решений, которые следствие считает заведомо неправосудными. Эти решения привели к незаконному изъятию земельных участков в Сочи из муниципальной собственности. В апелляционной инстанции все эти судебные акты были отменены. Суд принял новые решения об отказе в удовлетворении исков, а спорные земельные участки были возвращены в собственность муниципалитета.

Как рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования, один из эпизодов обвинения касается рассмотрения иска об «исправлении реестровой ошибки» в отношении земельного участка в Адлерском районе Сочи. По данным следствия, Валерий Слука принял этот иск к производству, несмотря на то что не имел на это полномочий, поскольку участок находился на территории, подсудной Адлерскому районному суду.

Следствие утверждает, что судья осознавал, что под видом исправления допущенной ошибки в кадастре фактически создаются условия для вывода участка из муниципальной собственности. Тем не менее он не вернул иск заявителю, как того требует закон, а рассмотрел его в Центральном районном суде. При этом, по версии следствия, дело было разрешено без полноценного судебного разбирательства — без исследования доказательств и без участия представителей администрации Сочи и Росреестра.

В результате судья удовлетворил требования истца и признал за частным лицом право собственности на участок площадью 600 кв. м, рассказал собеседник РБК. Позднее это решение стало основанием для государственной регистрации права собственности. Стоимость земли следствие оценивает почти в 4,8 млн руб. Впоследствии Краснодарский краевой суд отменил судебный акт, указав на грубые нарушения норм материального и процессуального права, и постановил вернуть участок в муниципальную собственность.

Денис Пантелеев, Елена Степанова
