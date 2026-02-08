Гладков сообщил о 80 тыс. человек без теплоснабжения после обстрелов

Ситуация с восстановлением электроэнергии после обстрелов сложная — при подключении к сети происходит замыкание, работы начинаются заново, уточнил Гладков. Удары по Белгороду произошли 3, 6, 7 февраля

Video

Для около 80 тыс. потребителей в Белгороде еще не восстановили теплоснабжение после ракетных обстрелов, 3 тыс. человек остаются без газа, около 1 тыс. — без электроэнергии. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«У нас продолжается достаточно сложная ситуация. <...> Очень много порывов, явных или которые мы видим, только когда начинаем подключение к сети, происходит замыкание — и опять начинают свою работу энергетики сначала», — подчеркнул Гладков.

Гладков подчеркнул, что специалисты ни на секунду не останавливают восстановительные работы. Так, утром 8 февраля электроэнергия будет подана тысяче потребителей. «Сейчас, как только люди проснутся, газовики пройдут по трем МКД и вернут газ в квартиры, то есть там все технические вопросы решены», — заверил губернатор.

Власти напомнили, что в Белгороде открыты пункты обогрева, запланированные ранее в центре и дополнительные там, где есть необходимость. С 8:00 люди могут прийти погреться, зарядить телефон, выпить горячий чай, получить консультации и отдохнуть. К 12:00 власти рассчитывают вернуть жителей в дома.

Глава области также привел полный список с адресами пунктов обогрева, в котором числятся месторасположения правительства области, администрации Белгорода, штаба «Единой России», «Октября», филармонии, соцобъектов и школы.

3 февраля Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода и Белгородской области, в результате которого серьезные повреждения получил энергообъект.

Мэр Белгорода Валентин Демидов тогда предупредил о перебоях с электричеством, а также о сбоях водоснабжения, теплоснабжения и работе светофоров в связи с повреждениями инфраструктуры. Кроме того, на 23:00 мск 4 февраля специалисты зафиксировали 82 случая застревания в лифтах.

6 и 7 февраля областная столица вновь оказалось под ударами. Демидов вечером 7 февраля рассказал, что в Белгороде после обстрела запустили резервные источники электроснабжения. В администрации также сообщили об ограничении работы лифтов.