Ракетную атаку отразили над Белгородом
Над Белгородом и Белгородским округом отразили ракетную атаку, сработала система ПВО, сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях — уточняется», — говорится в сообщении.
Менее чем за полчаса до этого губернатор объявлял в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе ракетную опасность, через 13 минут он объявил отбой тревоги.
Утром 7 февраля Гладков сообщил об обстреле Белгорода, «пошли отключения по городу и районам области». Днем он уточнил, что пострадали четверо мужчин на одном из инфраструктурных объектов.
Вечером губернатор рассказал, что в результате второй за сутки атаки на город получила повреждения критическая энергоинфраструктура. Мэр Валентин Демидов уточнил, что при последнем ударе были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, запущены резервные источники питания. Позднее Демидов сообщил о повторной атаке за вечер.
