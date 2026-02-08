 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Ракетную атаку отразили над Белгородом

Гладков: над Белгородом и Белгородским округом отразили ракетную атаку
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Белгородом и Белгородским округом отразили ракетную атаку, сработала система ПВО, сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях — уточняется», — говорится в сообщении.

Гладков рассказал, что уходил в укрытие при ракетном обстреле
Политика

Менее чем за полчаса до этого губернатор объявлял в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе ракетную опасность, через 13 минут он объявил отбой тревоги.

Утром 7 февраля Гладков сообщил об обстреле Белгорода, «пошли отключения по городу и районам области». Днем он уточнил, что пострадали четверо мужчин на одном из инфраструктурных объектов.

Вечером губернатор рассказал, что в результате второй за сутки атаки на город получила повреждения критическая энергоинфраструктура. Мэр Валентин Демидов уточнил, что при последнем ударе были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, запущены резервные источники питания. Позднее Демидов сообщил о повторной атаке за вечер.

