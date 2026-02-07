 Перейти к основному контенту
0

В Белгороде после обстрела и перебоев со светом ограничили работу лифтов

Военная операция на Украине
В Белгороде вынужденно ограничена работа лифтов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Мера введена в связи с продолжающимися аварийно-восстановительными работами после утреннего ракетного обстрела и нестабильным напряжением в электросети.

В мэрии заверили, что ограничение носит временный характер и направлено на предотвращение блокировки людей в лифтах при аварийных отключениях электроэнергии, а также на защиту оборудования от повреждений. Работа лифтов будет возобновлена после стабилизации ситуации с электроснабжением.

Лифтовые организации, отмечается в сообщении пресс-службы, информируют абонентов об ограничениях индивидуально — через объявления на подъездных досках и рядом с лифтами.

Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода
Политика

За последние дни Белгород несколько раз подвергался ракетным обстрелам — 6 и 7 февраля. В результате атак в городе возникли перебои с электроснабжением, отоплением и подачей воды. Мэр Валентин Демидов уточнил, что при последнем ударе были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, в Белгороде запустили резервные источники питания.

После удара 6 февраля во многих домах остановились лифты. Мэрия сообщала о 113 случаях остановки и застревания.

