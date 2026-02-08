Нетаньяху встретится с Трампом 11 февраля для переговоров по Ирану

Офис Нетаньяху анонсировал его встречу с Трампом для переговоров по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения переговоров с Ираном, сообщила в соцсети X пресс-служба офиса израильского премьера.

По данным представителей Нетаньяху, встреча пройдет в среду, 11 февраля, в Вашингтоне.

«Премьер-министр считает, что любые переговоры должны включать ограничения на баллистические ракеты», — добавила израильская сторона.

До этого Трамп и Нетаньяху встречались в декабре в поместье республиканца Мар-а-Лаго. Тогда израильский премьер, в частности, выражал тревогу по поводу восстановления ракетного потенциала Ирана и «Хезболлы».

6 февраля в Маскате (Оман) состоялись переговоры США и Ирана по иранской ядерной программе — первые с июня 2025 года, когда США и Израиль нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана в ходе 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщала The New York Times со ссылкой на анализ спутниковых снимков, Иран, предположительно, в сжатые сроки восстановил часть производств баллистических ракет, поврежденных в результате ударов, а также частично отремонтировал ключевые ядерные объекты.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приведут к результату вне зависимости от площадки, подчеркнув отсутствие у сторон возможностей для достижения договоренностей.

Ранее Трамп призвал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия, предупредив о более жестком военном ответе в случае отказа. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что диалог возможен только на равноправной основе, и призвал отказаться от угроз.

Американский лидер также подписал указ, допускающий введение дополнительных пошлин на импорт из стран, которые «прямо или косвенно» торгуют с Ираном. При этом документ предусматривает возможность пересмотра мер в случае, если Тегеран предпримет «значительные шаги» для урегулирования ситуации.