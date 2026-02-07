Трамп подписал указ о пошлинах для торгующих с Ираном стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ о возможности введения дополнительных пошлин на поставки в США товаров из стран, торгующих с Ираном.
«Указ вводит систему, позволяющую Соединенным Штатам вводить дополнительные тарифы на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает какие-либо товары или услуги из Ирана», — говорится в документе.
При этом в указе Трамп отмечает, что президент может изменить это, «если обстоятельства изменятся», в том числе если Иран предпримет «значительные шаги» для решения национальной чрезвычайной ситуации.
Материал дополняется
