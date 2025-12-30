 Перейти к основному контенту
Война Израиля и Ирана⁠,
0

Трамп попросил Нетаньяху изменить политику на Западном берегу

Axios: Трамп просил Нетаньяху воздержаться от провокаций на Западном берегу
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп на встрече с Нетаньяху потребовал изменить израильскую политику на Западном берегу и отказаться от провокаций, пишет Axios. Белый дом считает, что изменение курса Израиля важно для восстановления отношений с Европой
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп и его ключевые советники на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник потребовали изменить израильскую политику на Западном берегу реки Иордан, пишет Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Портал отмечает, что эту тему Трамп подробно обсудил впервые с начала второго президентского срока. По словам собеседников, американский президент выразил обеспокоенность эскалацией насилия и расширением поселений. «У нас большая дискуссия по Западному берегу. Я бы не сказал, что мы согласны на 100%, но придем к заключению», — заявил он на пресс-конференции, но не уточнил, в чем именно разногласия.

Западный берег реки Иордан израильские войска захватили у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны и с тех пор возводит там свои поселения. Всего с учетом Восточного Иерусалима туда переехали свыше 700 тыс. израильских граждан. Эти поселения международное сообщество рассматривает как незаконные, так как они возникли на оккупированных территориях, согласно ряду резолюций СБ ООН.

В сентябре The Times of Israel писал, что власти Израиля рассматривают вариант аннексии Западного берега реки Иордан в ответ на возможную волну признаний Палестины некоторыми западными государствами. В октябре кнессет утвердил в предварительном чтении законопроекты о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу.

Белый дом считает, что изменение курса Израиля на Западном берегу реки Иордан критически важно для восстановления его отношений с европейскими государствами и, возможно, расширения Авраамовых соглашений. За последние три года правительство Нетаньяху ослабило палестинскую администрацию, легализовало аванпосты, принудительно перемещало палестинские общины и предпринимало шаги к фактической аннексии, говорится в материале. Трамп попросил Нетаньяху «успокоить ситуацию» и избегать провокаций.

Нетаньяху прилетел в «Мар-а-Лаго» для встречи с Трампом
Политика
Биньямин Нетаньяху

«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021-м к ним присоединился Судан, потом Египет. Иордания соглашения не подписала.

Нетаньяху, в свою очередь, выразил тревогу по поводу восстановления ракетного потенциала Ирана и «Хезболлы». 22 декабря власти Ирана объявили, что провели вторые за месяц ракетные учения. Нетаньяху тогда же заявил, что Израиль не стремится к конфронтации с Ираном, но осведомлен о его деятельности, и пообещал поднять вопрос на встрече с Трампом. Республиканец ранее не исключал новые удары по Ирану, напоминает портал.

Это уже шестая встреча Нетаньяху с американским лидером с начала второго срока Трампа в январе 2025 года. Она прошла в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» (штат Флорида). По версии CNN, встреча является не просто дипломатическим шагом, а де-факто началом предвыборной кампании для израильского премьера, который планирует добиться одобрения еще одной операции в Газе.

Читайте РБК в Telegram.

