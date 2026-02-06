NYT показала, как Иран восстанавливает ядерные объекты после ударов

Иран активно восстанавливает объекты и часть замаскировал под крышами, вероятно, чтобы скрытно вести работы, считают эксперты. Вместе с тем, несмотря на ремонт, объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане не функционируют, говорят они

Фото: PLANET LABS PBC / Reuters

Иран, предположительно, быстро восстановил несколько производств баллистических ракет, поврежденных в результате ударов, и в некоторой степени отремонтировал крупные ядерные объекты, подвергшихся ударам Израиля и США, как показывает анализ спутниковых снимков, проведенный газетой The New York Times (NYT).

Издание показало три снимка — до ударов Израиля, датированные 4 июня 2025 года, после ударов (29 июня) и после ремонта — датой указано 11 ноября. На первых объекты на месте, а на вторых их практически нет. На третьем фото они восстановлены и приведены почти к тому же виду, в каком были изначально.

NYT изучила около двух десятков мест, подвергшихся ударам Израиля или США во время 12-дневного конфликта в июне прошлого года. Более чем на половине из них, по данным газеты, шли восстановительные работы.

Эксперты, следящие за иранской ядерной программой, подтвердили выводы NYT. Вместе с тем они отметили, что полный масштаб ремонтных работ остается неясным, поскольку спутниковые снимки дают лишь вид на строительную площадку с поверхности земли.

Анализ спутниковых снимков показал, что за последние несколько месяцев ремонтные работы проводились на десятке или даже большем числе объектов, связанных с ракетами, включая производственные площадки, в том числе на полигоне в Шахруде — крупнейшем и новейшем иранском заводе по производству твердотопливных ракет.

С декабря Иран возвел крыши на двух объектах, поэтому достоверно установить, ведется ли какое-либо восстановление внутри сооружений, нельзя, пишет NYT. Это может говорить о намерении Тегерана незаметно вернуть утраченное, говорят эксперты. При этом большая часть других повреждений, которые получили надземные части объектов, остается видимой.

Так, на ядерном комплексе в Натанзе, расположенном примерно в 225 км к югу от Тегерана и считающемся главным центром обогащения урана в стране, повреждения, которые можно было разглядеть в начале декабря, сейчас скрыты белой крышей. На объекте в Исфахане, где в результате ударов было уничтожено несколько надземных сооружений, в том числе установки по переработке урана, также видны разрушения, перекрытые крышей. Снимки, на основе которых NYT сделала вывод, датированы декабрем.

Эксперты утверждают, что, несмотря на видимые работы, три основных иранских объекта по обогащению урана — в Исфахане, Натанзе и Фордо — по всей видимости, не функционируют.

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании.

Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран в ответ объявил операцию «Хорошая весть о победе» («Бешарат Фатх»), нанеся по американской базе Аль-Удейд в Катаре удар шестью—десятью баллистическими ракетами, три из которых преодолели ПВО.

6 февраля в Маскате (Оман) прошли переговоры США и Ирана по ядерной программе последнего.