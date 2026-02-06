 Перейти к основному контенту
Война Израиля и Ирана⁠,
0

NYT показала, как Иран восстанавливает ядерные объекты после ударов

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Иран активно восстанавливает объекты и часть замаскировал под крышами, вероятно, чтобы скрытно вести работы, считают эксперты. Вместе с тем, несмотря на ремонт, объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане не функционируют, говорят они
Фото: PLANET LABS PBC / Reuters
Фото: PLANET LABS PBC / Reuters

Иран, предположительно, быстро восстановил несколько производств баллистических ракет, поврежденных в результате ударов, и в некоторой степени отремонтировал крупные ядерные объекты, подвергшихся ударам Израиля и США, как показывает анализ спутниковых снимков, проведенный газетой The New York Times (NYT).

Издание показало три снимка — до ударов Израиля, датированные 4 июня 2025 года, после ударов (29 июня) и после ремонта — датой указано 11 ноября. На первых объекты на месте, а на вторых их практически нет. На третьем фото они восстановлены и приведены почти к тому же виду, в каком были изначально.

NYT изучила около двух десятков мест, подвергшихся ударам Израиля или США во время 12-дневного конфликта в июне прошлого года. Более чем на половине из них, по данным газеты, шли восстановительные работы.

Эксперты, следящие за иранской ядерной программой, подтвердили выводы NYT. Вместе с тем они отметили, что полный масштаб ремонтных работ остается неясным, поскольку спутниковые снимки дают лишь вид на строительную площадку с поверхности земли.

Иран и США начали переговоры по ядерной программе в Маскате
Политика
Аббас Арагчи

Анализ спутниковых снимков показал, что за последние несколько месяцев ремонтные работы проводились на десятке или даже большем числе объектов, связанных с ракетами, включая производственные площадки, в том числе на полигоне в Шахруде — крупнейшем и новейшем иранском заводе по производству твердотопливных ракет.

С декабря Иран возвел крыши на двух объектах, поэтому достоверно установить, ведется ли какое-либо восстановление внутри сооружений, нельзя, пишет NYT. Это может говорить о намерении Тегерана незаметно вернуть утраченное, говорят эксперты. При этом большая часть других повреждений, которые получили надземные части объектов, остается видимой.

Так, на ядерном комплексе в Натанзе, расположенном примерно в 225 км к югу от Тегерана и считающемся главным центром обогащения урана в стране, повреждения, которые можно было разглядеть в начале декабря, сейчас скрыты белой крышей. На объекте в Исфахане, где в результате ударов было уничтожено несколько надземных сооружений, в том числе установки по переработке урана, также видны разрушения, перекрытые крышей. Снимки, на основе которых NYT сделала вывод, датированы декабрем.

WSJ сообщила о назревании второй волны протестов в Иране
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Эксперты утверждают, что, несмотря на видимые работы, три основных иранских объекта по обогащению урана — в Исфахане, Натанзе и Фордо — по всей видимости, не функционируют.

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании.
Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иран в ответ объявил операцию «Хорошая весть о победе» («Бешарат Фатх»), нанеся по американской базе Аль-Удейд в Катаре удар шестью—десятью баллистическими ракетами, три из которых преодолели ПВО.

6 февраля в Маскате (Оман) прошли переговоры США и Ирана по ядерной программе последнего.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран ядерная программа ремонт ядерные объекты
