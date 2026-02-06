 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ

Работа лифтов во многих домах Белгорода приостановлена
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Работа лифтов во многих домах Белгорода приостановлена после атак ВСУ, зафиксировано 113 случаев остановки и застревания, сообщает пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

«Продолжается восстановление электроснабжения. Идут переподключения, которые могут привести к сбоям в работе подъемных механизмов», — говорится в сообщении.

Кроме того, лифтовые организации специально приостанавливают работу лифтов в нескольких многоквартирных домах — для безопасности и предвосхищения поломок.

Специалисты зафиксировали 113 случаев застревания в период с 7:00 до 9:00 мск. Аварийные бригады с самого утра извлекают людей из заблокированных кабин и ведут подомовые обходы.

Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода
Политика

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил ранее, что Белгород в ночь на 6 февраля подвергся обстрелу, есть серьезные повреждения.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, специалисты продолжают восстанавливать электро-, тепло- и водоснабжение.

Резервные генераторы подключают дома и социальные объекты, школы и детские сады работают очно с возможностью оставить ребенка дома по желанию родителей. Медицинские учреждения функционируют в штатном режиме. На перекрестках с неработающими светофорами дежурят регулировщики.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Белгородская область электроснабжение Белгород
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода
Политика
Гладков сообщил о ночном обстреле Белгорода
Политика
Губернатор Гладков оказался одним из застрявших в лифтах белгородцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии Политика, 11:37
В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ Политика, 11:35
Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о покушении на генерала Политика, 11:32
«Синара» предрекла повторение кейса «Самолета» у других компаний на рынке Инвестиции, 11:28
Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео Общество, 11:28
Роттердамский фестиваль-2026: вариации на тему Африки Стиль, 11:27
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление выдачи ипотеки после рекорда Недвижимость, 11:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Чем известен депутат Дорошенко, детей которого арестовали в Сочи 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на взлет и посадку Политика, 11:23
Как ставить SMART-цели, чтобы достичь желаемого Образование, 11:22
Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА Спорт, 11:22
Рекордсмен мира выразил сожаление из-за отсутствия Лысенко на турнирах Спорт, 11:18
Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео Политика, 11:17