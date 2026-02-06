В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Работа лифтов во многих домах Белгорода приостановлена после атак ВСУ, зафиксировано 113 случаев остановки и застревания, сообщает пресс-служба мэрии в телеграм-канале.

«Продолжается восстановление электроснабжения. Идут переподключения, которые могут привести к сбоям в работе подъемных механизмов», — говорится в сообщении.

Кроме того, лифтовые организации специально приостанавливают работу лифтов в нескольких многоквартирных домах — для безопасности и предвосхищения поломок.

Специалисты зафиксировали 113 случаев застревания в период с 7:00 до 9:00 мск. Аварийные бригады с самого утра извлекают людей из заблокированных кабин и ведут подомовые обходы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил ранее, что Белгород в ночь на 6 февраля подвергся обстрелу, есть серьезные повреждения.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, специалисты продолжают восстанавливать электро-, тепло- и водоснабжение.

Резервные генераторы подключают дома и социальные объекты, школы и детские сады работают очно с возможностью оставить ребенка дома по желанию родителей. Медицинские учреждения функционируют в штатном режиме. На перекрестках с неработающими светофорами дежурят регулировщики.