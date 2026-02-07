 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате ракетного обстрела четыре мужчины пострадали на инфраструктурном объекте в Белгороде, двоих из них госпитализировали, сообщил Гладков. До этого он рассказал об отключениях электричества

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали четверо мужчин на одном из инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. О самом обстреле глава региона рассказал утром, отметив, что «пошли отключения электричества по городу и по районам области».

Двоим пострадавшим, получившим баротравму и ушиб коленного состава, медики оказали помощь на месте, от госпитализации мужчины отказались. Еще двоим пострадавшим предварительно диагностировали баротравмы и ушиб височной области, их отправили в больницу для обследования.

Также на территории объекта повреждены семь транспортных средств.

«Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в МКД и четырех частных домах. Посечен фасад и выбиты окна в здании коммерческого объекта. Осколками посечены 11 автомобилей. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Сейчас проводим совещание по ликвидации последствий очередного обстрела города Белгорода», — написал Гладков.

В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

К публикации глава региона прикрепил видео, предположительно, снятое в укрытии, на котором слышны звуки обстрела, а также фото повреждений.

Гладков накануне сообщал о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода в ночь на 6 февраля. В мэрии города рассказали, что после атак во многих домах не работают лифты. Губернатор объяснил это нестабильным напряжением. В публикации 7 февраля он отметил, что восстановительные работы продолжаются.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетный удар повреждения пострадавшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода
Политика
Губернатор Гладков оказался одним из застрявших в лифтах белгородцев
Общество
Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса Спорт, 13:34
Американскому актеру Басфилду предъявили обвинения по делу о педофилии Общество, 13:34
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:27
У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб. Общество, 13:27
Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода Политика, 13:23
Зеленский назвал главный для Киева принцип при прекращении огня Политика, 13:11
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Американский фигурист Малинин назвал честью получение подарка от Овечкина Спорт, 13:10
Игра в кальмара по-русски. Зачем компании увольняют опытных сотрудников Образование, 13:01
Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота матчей Роналду Спорт, 12:51
Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» и дронами по ВПК Украины Политика, 12:35
Замначальника ГРУ Алексеев пришел в сознание после покушения Политика, 12:31