Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода
В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали четверо мужчин на одном из инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. О самом обстреле глава региона рассказал утром, отметив, что «пошли отключения электричества по городу и по районам области».
Двоим пострадавшим, получившим баротравму и ушиб коленного состава, медики оказали помощь на месте, от госпитализации мужчины отказались. Еще двоим пострадавшим предварительно диагностировали баротравмы и ушиб височной области, их отправили в больницу для обследования.
Также на территории объекта повреждены семь транспортных средств.
«Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в МКД и четырех частных домах. Посечен фасад и выбиты окна в здании коммерческого объекта. Осколками посечены 11 автомобилей. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Сейчас проводим совещание по ликвидации последствий очередного обстрела города Белгорода», — написал Гладков.
К публикации глава региона прикрепил видео, предположительно, снятое в укрытии, на котором слышны звуки обстрела, а также фото повреждений.
Гладков накануне сообщал о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода в ночь на 6 февраля. В мэрии города рассказали, что после атак во многих домах не работают лифты. Губернатор объяснил это нестабильным напряжением. В публикации 7 февраля он отметил, что восстановительные работы продолжаются.
