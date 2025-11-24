Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн

Валерия Чекалина ( Лерчек ) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Защита блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема, обвиняемых в выводе за границу более 250 млн руб., попросила суд вернуть дело в прокуратуру в связи с нарушением территориальной подследственности. Об этом РБК сообщил адвокат Чекалиных Константин Третьяков.

«Нарушение территориальной подследственности. По общему правилу дело расследуется по месту совершения преступления», — сказал Третьяков.

Расследование против Лерчек вели сотрудники управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы (УВД по ТиНАО).

В беседе с «РИА Новости» Третьяков отметил, что местом совершения преступления, в котором обвиняют блогеров, является офис Сбербанка, адрес которого относится к Академическому району Москвы (ОМВД России по району Академический). «Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны были быть предоставлены туда», — подчеркнул юрист.

В ноябре прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов после утверждения обвинительного заключения направила дело блогеров в Гагаринский суд. По словам адвоката, передача дела для рассмотрения была сделана не в суд ТиНАО, а в Гагаринский, и это подтверждает, что обвинение понимает нарушение территориальной подследственности.

Еще одним фигурантом дела является Роман Вишняк, который заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Против него также утверждено обвинительное заключение.

Блогеров обвиняют в выводе денег за рубеж с использованием подложных документов в особо крупном размере. Как установила прокуратура, Чекалины и Роман Вишняк с сентября 2021 года по февраль 2022 года, продавая через интернет курсы фитнес-марафонов, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента.