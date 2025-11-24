 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн

Валерия Чекалина (&nbsp;Лерчек&nbsp;)
Валерия Чекалина ( Лерчек ) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Защита блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема, обвиняемых в выводе за границу более 250 млн руб., попросила суд вернуть дело в прокуратуру в связи с нарушением территориальной подследственности. Об этом РБК сообщил адвокат Чекалиных Константин Третьяков.

«Нарушение территориальной подследственности. По общему правилу дело расследуется по месту совершения преступления», — сказал Третьяков.

Расследование против Лерчек вели сотрудники управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы (УВД по ТиНАО).

В беседе с «РИА Новости» Третьяков отметил, что местом совершения преступления, в котором обвиняют блогеров, является офис Сбербанка, адрес которого относится к Академическому району Москвы (ОМВД России по району Академический). «Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны были быть предоставлены туда», — подчеркнул юрист.

Суд в Москве вновь продлил домашний арест блогеру Лерчек
Общество
Валерия Чекалина

В ноябре прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов после утверждения обвинительного заключения направила дело блогеров в Гагаринский суд. По словам адвоката, передача дела для рассмотрения была сделана не в суд ТиНАО, а в Гагаринский, и это подтверждает, что обвинение понимает нарушение территориальной подследственности.

Еще одним фигурантом дела является Роман Вишняк, который заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Против него также утверждено обвинительное заключение.

Блогеров обвиняют в выводе денег за рубеж с использованием подложных документов в особо крупном размере. Как установила прокуратура, Чекалины и Роман Вишняк с сентября 2021 года по февраль 2022 года, продавая через интернет курсы фитнес-марафонов, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Софья Полковникова
Валерия Чекалина Лерчек блогеры
Материалы по теме
Экс-супруг Лерчек частично признал вину по делу о выводе 250 млн руб.
Общество
Лерчек предъявили обвинение в переводах с подложными документами
Общество
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:48 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:48
Как Никита Симонян стал легендой мирового футбола. Фотогалерея Спорт, 12:58
Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут Политика, 12:57
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков анонсировал разговор Путина с Эрдоганом Политика, 12:52
Кладовка-2026: почему рынок self-storage ждет рост в следующем годуПодписка на РБК, 12:48
Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области Политика, 12:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн Общество, 12:43
За год предложение многокомнатных квартир в Москве выросло на треть Недвижимость, 12:39
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России Недвижимость, 12:38
Зеленский сообщил о критическом моменте для Украины Политика, 12:34
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 12:34
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни Политика, 12:33
Почему отношения могут мешать карьере и как этого избежать Образование, 12:33