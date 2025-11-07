Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд

Артем и Валерия Чекалины (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Дело блогеров Валерии Чекалины (Лерчек) и ее мужа Артема, обвиняемых в выводе за граинцу более 250 млн руб. по фальшивым документам, направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Чекалиных. Обвинительное заключение также утверждено по делу в отношении еще одного фигуранта — Романа Вишняка, который заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. «Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Блогеров обвиняют по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса России — совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных в особо крупном размере.

Как установила прокуратура, Чекалины и Роман Вишняк с сентября 2021 года по февраль 2022-го, продавая через интернет курсы фитнес-марафонов, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента. Блогеры предоставили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Обвинение Чекалиным было предъявлено в сентябре, с Вишняковым прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

В начале октября 2024 года суд поместил Чекалиных под домашний арест по данному делу. Валерия Чекалина не признала вину. Ей грозит от пяти до десяти лет колонии.