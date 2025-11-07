 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров⁠,
0

Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд

Сюжет
Дело инстаблогеров
Артем и Валерия Чекалины
Артем и Валерия Чекалины (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Дело блогеров Валерии Чекалины (Лерчек) и ее мужа Артема, обвиняемых в выводе за граинцу более 250 млн руб. по фальшивым документам, направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Чекалиных. Обвинительное заключение также утверждено по делу в отношении еще одного фигуранта — Романа Вишняка, который заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. «Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Блогеров обвиняют по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса России — совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных в особо крупном размере.

Экс-супруг Лерчек частично признал вину по делу о выводе 250 млн руб.
Общество
Артем Чекалин

Как установила прокуратура, Чекалины и Роман Вишняк с сентября 2021 года по февраль 2022-го, продавая через интернет курсы фитнес-марафонов, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента. Блогеры предоставили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Обвинение Чекалиным было предъявлено в сентябре, с Вишняковым прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

В начале октября 2024 года суд поместил Чекалиных под домашний арест по данному делу. Валерия Чекалина не признала вину. Ей грозит от пяти до десяти лет колонии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Валерия Чекалина блогеры Лерчек
Материалы по теме
Лерчек предъявили обвинение в переводах с подложными документами
Общество
Суд в Москве вновь продлил домашний арест блогеру Лерчек
Общество
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Более 50 человек пострадали при взрыве в школьной мечети в Джакарте Общество, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям Политика, 14:06
Почему бизнес и банки изменили даже самые оптимистичные цели для биткоина Крипто, 14:05
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Общество, 13:58
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам Политика, 13:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд Общество, 13:55
Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео Технологии и медиа, 13:53
Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России Политика, 13:50
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды Образование, 13:45
Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира Спорт, 13:44
В Госдуму внесли проект о контроле собственников за капремонтом Недвижимость, 13:44
Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра» Политика, 13:34