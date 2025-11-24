 Перейти к основному контенту
Дело инстаблогеров⁠,
0

Суд продлил домашний арест Лерчек и ее мужу на полгода

Сюжет
Дело инстаблогеров
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным по делу о выводе средств за рубеж.

Как сообщил ТАСС участник процесса, мера пресечения продлена на шесть месяцев. Чекалины обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса — в проведении валютных операций с использованием подложных документов для перевода рублей на счета нерезидентов.

Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн
Общество
Валерия Чекалина (&nbsp;Лерчек&nbsp;)

По версии обвинения, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с Романом Вишняком, продавая через интернет курсы фитнес-марафонов, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента.

Обвинение Чекалиным предъявили в сентябре, Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

В октябре 2024 года суд поместил Чекалиных под домашний арест. Валерия Чекалина не признала вину, ей грозит от пяти до десяти лет колонии.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Лерчек блогеры Валерия Чекалина уголовное дело суд
