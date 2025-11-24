Суд продлил домашний арест Лерчек и ее мужу на полгода

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным по делу о выводе средств за рубеж.

Как сообщил ТАСС участник процесса, мера пресечения продлена на шесть месяцев. Чекалины обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса — в проведении валютных операций с использованием подложных документов для перевода рублей на счета нерезидентов.

По версии обвинения, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вместе с Романом Вишняком, продавая через интернет курсы фитнес-марафонов, перевели более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента.

Обвинение Чекалиным предъявили в сентябре, Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

В октябре 2024 года суд поместил Чекалиных под домашний арест. Валерия Чекалина не признала вину, ей грозит от пяти до десяти лет колонии.