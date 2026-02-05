 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Белый дом анонсировал диалог с Россией по новому договору о ракетах

Сюжет
Переговоры России и США

После истечения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США продолжат переговоры с Россией о новом соглашении. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент хочет, чтобы наши эксперты по ядерным вопросам работали над новым, улучшенным и модернизированным договором, который сможет действовать в течение длительного времени. И именно это Соединенные Штаты будут продолжать обсуждать с русскими», — сказала она.

О необходимости разработать новый договор вместо СНВ-III заявил этим вечером американский президент Дональд Трамп. «Вместо продления СНВ-III (сделки, плохо согласованной Соединенными Штатами, которая еще и грубо нарушается), нам следует поручить нашим Ядерным Экспертам разработать новый, улучшенный и модернизированный Договор, который прослужит долго», — написал политик.

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Политика
Фото:РИА Новости

Накануне срока истечения договора, 4 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон будет работать с Москвой, Пекином или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире. Однако других деталей он не раскрыл.

На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вступит в переговоры с США по продлению ДСНВ при условии конструктивной реакции от американской стороны.

СНВ-III — это российско-американское соглашение, регулировавшее размеры ядерных арсеналов двух стран. Оно было подписано в Праге в апреле 2010 года, вступило в силу в феврале 2011-го и было рассчитано на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять, что и было сделано в 2021-м. Обязательства стороны выполнили к 2018-му. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
ДСНВ Белый дом Кэролайн Левитт США Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
