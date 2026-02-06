 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил введение ограничений на видеоигры и чаты с искусственным интеллектом для детей и подростков.

В интервью YouTube-каналу Brut он заявил, что в ближайшие три месяца власти намерены обратиться к независимым экспертам для проведения научной оценки влияния видеоигр и ИИ-чатов на несовершеннолетних.

По словам Макрон, если специалисты придут к выводу, что такой контент вреден или представляет опасность для детей и подростков, Франция предложит соответствующие правила. «Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Тогда мы предложим правила», — сказал французский президент.

X сообщила о требовании Франции дать доступ к данным обо всех публикациях
Технологии и медиа
Фото:David Ramos / Getty Images

Тремя днями ранее, 3 февраля, прокуратура Парижа провела обыски во французском офисе соцсети X в рамках расследования, начатого в январе 2025 года из-за работы алгоритмов платформы. Они, по версии ведомства, могли быть использованы для иностранного вмешательства. В X при этом ранее отвергали подобные обвинения, называя расследование «политически мотивированным».

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя обыски, назвал Францию единственной страной, где уголовному преследованию подвергаются все соцсети, «предоставляющие людям определенную степень свободы» «Не заблуждайтесь: это не свободная страна», — отметил он.

В декабре 2025 года Дуров заявил, что ЕС устанавливает «невыполнимые правила», чтобы наказывать технологические компании за отказ «молча цензурировать свободу слова». Он рассказывал, что после задержания во Франции к нему через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь властям Молдавии заблокировать некоторые каналы в Telegram перед президентскими выборами.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

