Дуров раскрыл просьбу Парижа и Кишинева блокировать каналы перед выборами
После задержания во Франции основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с просьбой помочь Молдавии в блокировке некоторых телеграм-каналов перед выборами президента, которые прошли в том октябре. Об этом предприниматель сообщил в Telegram.
«Примерно год назад, когда я застрял в Париже, ко мне через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь правительству Молдавии заблокировать определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдавии», — написал он.
Заявление основатель Telegram сделал в день проведения парламентских выборов в Молдавии. На выборах президента в прошлом году победила представитель проевропейских сил Майя Санду с 55,33% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор и считавшийся пророссийским кандидатом, Александр Стояногло получил 44,67%.
Дуров отметил, что каналы из предоставленного списка были проверены и частично удалены за нарушения правил. «Затем посредник сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французские спецслужбы «скажут обо мне хорошие слова» судье, который распорядился о моем аресте», — рассказал он.
По словам предпринимателя, это было неприемлемо в любой форме — либо как вмешательства в судебный процесс, либо использования сложившейся вокруг него ситуации в политических целях.
Вскоре Telegram получил второй список каналов, там почти не было нарушителей. «Их единственной общей чертой было то, что они выражали политические позиции, которые не нравятся французскому и молдавскому правительствам», — указал Дуров. Запрос на блокировку был отклонен.
В августе 2024-го Дурова задержали в аэропорту Парижа, но позднее отпустили из-под ареста. Против него было начато расследование из-за недостаточной модерации в мессенджере и уклонения от сотрудничества с правоохранительными органами. Возможность выезда основателя Telegram из республики была ограничена.
Материал дополняется
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов