Дуров раскрыл просьбу Парижа и Кишинева блокировать каналы перед выборами

Дуров заявил о просьбе Парижа помочь Молдавии блокировать каналы перед выборами
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После задержания во Франции основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с просьбой помочь Молдавии в блокировке некоторых телеграм-каналов перед выборами президента, которые прошли в том октябре. Об этом предприниматель сообщил в Telegram.

«Примерно год назад, когда я застрял в Париже, ко мне через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь правительству Молдавии заблокировать определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдавии», — написал он.

Заявление основатель Telegram сделал в день проведения парламентских выборов в Молдавии. На выборах президента в прошлом году победила представитель проевропейских сил Майя Санду с 55,33% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор и считавшийся пророссийским кандидатом, Александр Стояногло получил 44,67%.

Дуров отметил, что каналы из предоставленного списка были проверены и частично удалены за нарушения правил. «Затем посредник сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французские спецслужбы «скажут обо мне хорошие слова» судье, который распорядился о моем аресте», — рассказал он.

По словам предпринимателя, это было неприемлемо в любой форме — либо как вмешательства в судебный процесс, либо использования сложившейся вокруг него ситуации в политических целях.

Вскоре Telegram получил второй список каналов, там почти не было нарушителей. «Их единственной общей чертой было то, что они выражали политические позиции, которые не нравятся французскому и молдавскому правительствам», — указал Дуров. Запрос на блокировку был отклонен.

Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров
База знаний
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В августе 2024-го Дурова задержали в аэропорту Парижа, но позднее отпустили из-под ареста. Против него было начато расследование из-за недостаточной модерации в мессенджере и уклонения от сотрудничества с правоохранительными органами. Возможность выезда основателя Telegram из республики была ограничена.

Материал дополняется

Павел Дуров Молдавия Франция выборы президента блокировка Telegram
Павел Дуров
