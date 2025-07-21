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X сообщила о требовании Франции дать доступ к данным обо всех публикациях

Французские власти запросили доступ к алгоритму рекомендаций соцсети, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе», заявила платформа. Там отклонили требования, считая обвинения «политически мотивированными»
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Французские власти активизировали расследование в отношении компании Илона Маска X по подозрению в «манипулировании алгоритмом» и незаконном сборе данных, пишет Financial Times со ссылкой на заявление платформы.

В X сообщили, что власти запросили доступ к алгоритму рекомендаций соцсети, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».

Платформа не согласна с требованием властей и отвергает обвинения, считая расследование «политически мотивированным», сказали там. О конкретных обвинениях X неизвестно.

«Однако, основываясь на том, что нам известно на данный момент, X считает, что это расследование искажает французское законодательство в целях достижения политических целей и в конечном итоге ограничивает свободу слова. По этим причинам компания X не согласна с требованиями французских властей, на что мы имеем законное право. Это решение далось X нелегко. Однако в данном случае факты говорят сами за себя», — говорится в заявлении соцсети.

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В январе французская прокуратура начала расследование после обвинений X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства. Основанием стали две жалобы — от депутата французского парламента и от высокопоставленного чиновника. Как сообщает France 24, одна из жалоб подана парламентарием-центристом Эриком Боторелем. В июле расследование передано подразделению французской национальной полиции. Прокуроры заявили, что следователи сосредоточатся на расследовании преступлений, связанных с несанкционированным доступом к автоматизированным системам данных, а также незаконным сбором данных.

X заявила, что двумя экспертами, которые будут анализировать алгоритм, являются Дэвид Чавалариас, директор Парижского института сложных систем (ISC-PIF), и Мазияр Панахи — руководитель платформы искусственного интеллекта в ISC-PIF. Платформа сообщила, что Чавалариас проводит кампанию под названием «Побег из X», которая призывает пользователей покинуть соцсеть, а Панахи участвовал в исследовательских проектах с Чавалариасом, которые «демонстрируют открытую враждебность по отношению к X». Участие обоих в расследовании «вызывает серьезные сомнения» в его беспристрастности и справедливости», подчеркнула компания.

Илон Маск публично поддержал крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он называл ее «спасением» для Германии и «единственной надеждой» страны. Бывший еврокомиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон посчитал некоторые высказывания Маска в поддержку АдГ «иностранным вмешательством».

В апреле The New York Times со ссылкой на источники писала, что европейские регуляторы могут оштрафовать X более чем на $1 млрд за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.

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