Axios узнал о коллапсе переговоров США и Ирана из-за формата

Фото: Reuters

США 4 февраля заявили иранской стороне о несогласии с местом и форматом проведения переговоров — стороны должны были встретиться в Стамбуле 6 февраля. Об этом сообщил Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

3 февраля Тегеран выступил с инициативой перенести переговоры в Оман и сделать их исключительно двусторонними. Такое предложение, по заявлению иранской стороны, было призвано сосредоточить дискуссию только на обсуждении вопросов ядерной программы.

США и Иран изначально договорились о многосторонней встрече в Стамбуле в пятницу, 6 февраля, с участием других ближневосточных государств в роли наблюдателей. Как пишет Axios, для США и ближневосточных стран, кроме ядерных вопрос, важными также остаются вопросы ракетной программы.

«Мы сказали им [иранцам], что либо это, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

При этом официальный представитель США заявил, что Вашингтон готов провести встречу уже на этой или следующей неделе, если Иран согласится вернуться к первоначальному формату. «Мы хотим быстро достичь реального соглашения, иначе люди начнут рассматривать другие варианты», — отметил чиновник США, намекая на неоднократные заявления Дональда Трампа о возможности силового сценария, передает Axios.

По словам чиновников, 5 февраля в Катар для консультаций по Ирану с катарским премьер-министром должны прибыть спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Однако, вместо участия в предстоящей встрече с иранской стороной, они намерены вернуться в Майами, пишет Axios.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на арабский источник сообщил, что США согласились перенести переговоры о ядерной сделке с Ираном в Оман. Тогда он добавил, что участие в переговорах арабских и мусульманских стран региона все еще обсуждается. При этом еще 2 февраля МИД Ирана сообщал, что переговоры с США, вероятно, пройдут в Турции на уровне министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и Уиткоффа.

Материал дополняется