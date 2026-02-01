Трамп заявил, что не верит в отказ Ирана от создания ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Иран отказался от планов по созданию ядерного оружия. Об этом американский лидер сообщил журналистам.
При этом хозяин Белого дома отметил, что Тегеран ведет «серьезные переговоры» с Вашингтоном. Трамп надеется, что Исламская республика согласится на создание приемлемого для США соглашения.
Материал дополняется.
