Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

С истечением ДСНВ Россия и США получат право развернуть дополнительные ядерные боеголовки, которые до этого находились на складах. Согласно экспертным оценкам, в предельном случае их суммарное число на носителях вырастет вдвое

5 февраля 2026 года истек срок российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Это единственный договор между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором было оговорено, как стороны должны сократить свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности сделать это нет.

Как Россия и США соблюдали ДСНВ

ДСНВ касается следующих категорий оружия: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), их пусковые установки (ПУ) и заряды; баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), их ПУ и заряды; тяжелые бомбардировщики и их ядерное вооружение. Для этих вооружений Россия и США установили следующие потолки: 700 штук для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

1550 штук для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, которые числятся за тяжелыми бомбардировщиками;

800 штук для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Свои обязательства по ДСНВ Россия и США выполнили к 2018 году. Согласно последнему публичному отчету (1 сентября 2022 года), условия по договору Москва и Вашингтон не нарушали. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать ограничения по ДСНВ еще минимум год после его истечения при условии, если то же самое пообещают сделать США. Вашингтон на эту инициативу не ответил.

Союз обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists — UCS) обращает внимание на то, что на переговорах по ДСНВ 16 лет назад Россия и США опасались, что у противника будет возможность быстро изменить структуру своих ядерных сил, и это поставит другую сторону в невыгодное положение. Чтобы управлять этим риском, ДСНВ вводил ограничения как на развернутые, так и на неразвернутые боеголовки. «Это ограничивает, но не исключает возможности развернуть боеголовки в сжатые сроки», — отмечает UCS. Сделать это можно двумя способами: развернув дополнительные пусковые установки (ПУ) с боеголовками и/или загрузив уже развернутые ПУ дополнительными боеголовками.

Ядерная триада — это три компонента стратегических вооруженных сил, оснащенных ядерным оружием. Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ — баллистические ракеты подводных лодок).

Воздушный — бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. На сегодня всеми тремя компонентами обладают три страны: Китай, Россия и США.

Для каждого компонента ядерной триады скорость развертывания разная.

Каждый стратегический бомбардировщик (воздушный компонент) засчитывается по договору как одна боеголовка, поэтому развернуть ядерные силы в этом сегменте можно, увеличив число боеголовок на базах бомбардировщиков, — это можно сделать в течение нескольких недель (график здесь и далее — по информации UCS). Второй по скорости — морской компонент, на то, чтобы развернуть дополнительные силы на подводных лодках, могут уйти месяцы. И, наконец, самый долгий по части развертывания — наземный компонент, на его загрузку потребуются годы.

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ

В 2023 году Федерация американских ученых (Federation of American Scientists — FAS) на основании своих оценок по открытым источникам спрогнозировала, как изменится баланс стратегических сил России и США, если они перестанут соблюдать ограничения по ДСНВ и решат максимально развернуть свои носители и ядерные боеголовки на них. По оценке ученых, Вашингтон сможет развернуть примерно в 2,1 раза больше ядерных боеголовок, чем размещено сейчас, Россия — в 1,6 раза больше.

По прогнозу FAS, после истечения ДСНВ США могут увеличить число своих пусковых установок следующим образом: до 450 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), до 220 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и до 45 стратегических бомбардировщиков. Некоторые ракеты могут доставлять несколько ядерных боеголовок сразу; в соответствии с ДСНВ они были загружены не полностью. С истечением же договора США могут увеличить число своих развернутых боеголовок следующим образом: до 950 для МБР, до 1920 для БРПЛ и до 700 для бомбардировщиков.

По оценке FAS, у России максимальное число развернутых носителей будет следующим: 321 МБР, 160 БРПЛ и 52 бомбардировщика. Количество боеголовок на них она может довести до 1197 для МБР, до 832 для БРПЛ и до 600 для бомбардировщиков. Аналогичные цифры в октябре 2025 года в колонке для РБК привел бывший программный директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф.

«В совокупности, если обе страны загрузили бы свои системы доставки максимально возможным числом боеголовок, их оба арсенала выросли бы примерно вдвое. У США больше развертываемых стратегических боеголовок, однако у России по-прежнему больший общий арсенал ядерного оружия в боевой готовности, учитывая ее значительный запас нестратегических ядерных боеголовок, которые не подлежат засчету по ДСНВ», — отмечают аналитики FAS.