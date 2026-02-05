Лавров рассказал, какую Украину Россия готова видеть в качестве соседа
Россия готова видеть дружественную, нейтральную и доброжелательную Украину в качестве соседа на долгие времена, заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе интервью RT.
«Я частично ответил на этот вопрос, отвечая на предыдущий. А именно — какую Украину мы готовы видеть в качестве соседа на долгие, вечные времена. Это должна быть дружественная Украина. Не обязательно союзная нам, но нейтральная и доброжелательная», — сказал он.
На той Украине, которая подпишет договоренности, не должны нарушаться нормы международного права и Конституции самой Украины, где гарантируются права национальных меньшинств, добавил Лавров.
5 февраля в Абу-Даби закончились трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию военного конфликта. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры были продуктивными. С аналогичным заявлением выступила и украинская сторона.
В Кремле считают, что пока рано подводить какие-то итоги, поскольку делегация продолжает докладывать российскому лидеру о ходе встреч. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вместе с тем отмечал, что прогресс в диалоге есть.
