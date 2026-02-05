 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров рассказал, какую Украину Россия готова видеть в качестве соседа

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия готова видеть дружественную, нейтральную и доброжелательную Украину в качестве соседа на долгие времена, заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе интервью RT.

«Я частично ответил на этот вопрос, отвечая на предыдущий. А именно — какую Украину мы готовы видеть в качестве соседа на долгие, вечные времена. Это должна быть дружественная Украина. Не обязательно союзная нам, но нейтральная и доброжелательная», — сказал он.

Уиткофф назвал продуктивными переговоры США, России и Украины в Абу-Даби
Политика
Стив Уиткофф

На той Украине, которая подпишет договоренности, не должны нарушаться нормы международного права и Конституции самой Украины, где гарантируются права национальных меньшинств, добавил Лавров.

5 февраля в Абу-Даби закончились трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию военного конфликта. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры были продуктивными. С аналогичным заявлением выступила и украинская сторона.

В Кремле считают, что пока рано подводить какие-то итоги, поскольку делегация продолжает докладывать российскому лидеру о ходе встреч. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вместе с тем отмечал, что прогресс в диалоге есть.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Сергей Лавров Украина Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров сообщил о «подпольных» контактах лидеров Европы с Россией
Политика
МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине
Политика
Лавров рассказал, сколько тел погибших военных обменяли Россия и Украина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии Спорт, 18:46
Лавров рассказал, какую Украину Россия готова видеть в качестве соседа Политика, 18:42
«Локомотив» обыграл «Урал» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби Спорт, 18:31
Вторая ракетка России вышла в полуфинал крупного турнира в Абу-Даби Спорт, 18:29
«Спартак» продлил контракт с Денисовым Спорт, 18:29
МИА.РФ предложила ограничить продажу данных об обращении пациентов Пресс-релиз, 18:23
Глава Минпросвещения назвал общую черту школ, где произошли нападения Общество, 18:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эксперты оценили шансы на получение господдержки «Самолетом»
РАДИО
 Бизнес, 18:16
В Шебекинском округе при ударе беспилотников пострадали шесть человек Политика, 18:13
Трамп заявил, что США почти добились мира между Россией и Украиной Политика, 18:12
Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву с генсеком ОБСЕ Политика, 18:07
Винодельческие регионы России увеличили производство вина в 2025 году Вино, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Зеленский ответил на идею признания Донбасса российским «всеми странами» Политика, 18:00