Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном
В графике президента Владимира Путина до конца этой недели отсутствует телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).
Контакты между представителями президентов России и Франции продолжаются, однако конкретных договоренностей или планов по возможным переговорам на высшем уровне пока нет, сообщил Песков накануне.
По его словам, взаимодействие сохраняется на рабочем уровне, но каких-либо значимых результатов в настоящее время зафиксировать нельзя.
Ранее Макрон заявлял о подготовке к возможному диалогу с Путиным, отметив, что обсуждения ведутся на техническом уровне и в координации с Украиной и европейскими партнерами. В Кремле при этом подчеркивали, что Россия выступает за сохранение диалога и не инициировала разрыв контактов с Парижем.
В конце 2025 года Макрон призывал восстановить дипломатические каналы связи с Москвой, эту идею поддержали несколько европейских стран. В Кремле инициативу оценили положительно, однако в МИД России ранее указывали на отсутствие практических шагов со стороны Парижа.
