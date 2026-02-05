Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном

Песков: в графике Путина на этой неделе нет телефонного разговора с Макроном

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В графике президента Владимира Путина до конца этой недели отсутствует телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Контакты между представителями президентов России и Франции продолжаются, однако конкретных договоренностей или планов по возможным переговорам на высшем уровне пока нет, сообщил Песков накануне.

По его словам, взаимодействие сохраняется на рабочем уровне, но каких-либо значимых результатов в настоящее время зафиксировать нельзя.

Ранее Макрон заявлял о подготовке к возможному диалогу с Путиным, отметив, что обсуждения ведутся на техническом уровне и в координации с Украиной и европейскими партнерами. В Кремле при этом подчеркивали, что Россия выступает за сохранение диалога и не инициировала разрыв контактов с Парижем.

В конце 2025 года Макрон призывал восстановить дипломатические каналы связи с Москвой, эту идею поддержали несколько европейских стран. В Кремле инициативу оценили положительно, однако в МИД России ранее указывали на отсутствие практических шагов со стороны Парижа.