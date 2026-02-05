 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном

Песков: в графике Путина на этой неделе нет телефонного разговора с Макроном
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В графике президента Владимира Путина до конца этой недели отсутствует телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Песков словами «ничего примечательного» описал контакты с Макроном
Политика
Дмитрий Песков

Контакты между представителями президентов России и Франции продолжаются, однако конкретных договоренностей или планов по возможным переговорам на высшем уровне пока нет, сообщил Песков накануне.

По его словам, взаимодействие сохраняется на рабочем уровне, но каких-либо значимых результатов в настоящее время зафиксировать нельзя.

Ранее Макрон заявлял о подготовке к возможному диалогу с Путиным, отметив, что обсуждения ведутся на техническом уровне и в координации с Украиной и европейскими партнерами. В Кремле при этом подчеркивали, что Россия выступает за сохранение диалога и не инициировала разрыв контактов с Парижем.

В конце 2025 года Макрон призывал восстановить дипломатические каналы связи с Москвой, эту идею поддержали несколько европейских стран. В Кремле инициативу оценили положительно, однако в МИД России ранее указывали на отсутствие практических шагов со стороны Парижа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Дмитрий Песков Эмманюэль Макрон
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Кремль отказался говорить о визите советника Макрона «из солидарности»
Политика
Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным
Политика
Лавров заявил о примере Макрона для Зеленского в «сливе» информации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Норвежский прыгун с трамплина перенес похороны отца из-за Олимпийских игр Спорт, 15:44
Фетисов оценил последствия для России после пропуска Олимпиады
РАДИО
 Общество, 15:43
Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта верблюдам Общество, 15:40
Путин заявил об устремленности русского народа в будущее Политика, 15:37
Путин объявил открытым Год единства народов России Политика, 15:35
Против журналиста Перцева завели уголовное дело из-за работы на «Медузу» Общество, 15:34
Нарышкин рассказал, что будет делать Россия после истечения срока ДСНВ Политика, 15:29
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В файлах Эпштейна оказался рассказ о финансовой лазейке через Ватикан Политика, 15:27
Минобороны сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре ВСУ Политика, 15:22
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китай потребовал от компаний прекратить переговоры по проектам в Панаме Политика, 15:19
Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде Спорт, 15:15
Женщине дали четыре года за угрозы «поджечь Ленина» Общество, 15:13
Стали известны дата и место прощания с вдовой Баталова Гитаной Леонтенко Политика, 15:11