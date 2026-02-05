В Минобороны Украины сообщили о проблемах в работе Starlink
Часть подразделений ВСУ, которые не внесли свои терминалы Starlink в «белый список», столкнулись с перебоями в их работе 5 февраля. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов.
«По нашим войскам — выяснили, что были проблемы у тех, кто неоперативно подал списки на частные Старлинки. Процесс обработки продолжается», — написал он в телеграм-канале.
1 февраля компания SpaceX по просьбе Министерства обороны Украины начала ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. 4 февраля Бескрестнов сообщил, что на Украине были введены временные ограничения в работе спутниковой связи Starlink. Американский предприниматель Илон Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией этой спутниковой связи.
В тот же день украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что в стране отключат все неверифицированные терминалы Starlink.
