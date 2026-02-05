 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Новосибирской области обрушилась крыша здания сельской школы

В селе Репьево Новосибирской области обрушилась часть кровли школы

В селе Репьево Новосибирской области произошло обрушение части кровли здания местной школы. В результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС региона.

Сообщение об обрушении кровли в школе на улице Центральная поступило в дежурную смену в 09:20 (05:20 мск. — РБК) 5 февраля. По предварительным данным, площадь обрушения составила около 100 кв. м. В ведомстве подчеркнули, что стены и перекрытия здания не повреждены.

«Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Очевидцы рассказали о похожем за взрыв звуке обрушения ТЦ в Новосибирске
Общество

В конце января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Пострадали три человека, один из них умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

Правоохранители задержали местного предпринимателя Сергея Туркова, собственника торгового центра. В отношении него возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Суд арестовал Туркова на два месяца.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Новосибирск обрушилась крыша Школа отмена занятий
