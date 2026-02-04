 Перейти к основному контенту
Глава делегации в Вене заявила, что Россия «обнулит все потуги» НАТО

Жданова: Россия «обнулит все потуги» НАТО проецировать на нее силу
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО демонстрировать военную мощь в ее направлении, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена. Необходимые для этого меры уже принимаются и будут приниматься, чтобы обнулить все потуги блока проецировать силу в направлении нашей страны. Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали», — сказала она на 1126-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (цитата по «РИА Новости»).

На Украине сообщили о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества
Политика

Дипломат подчеркнула, что Россия стремится не допустить прямого военного конфликта с позиции «ответственной мировой державы». Вместе с тем, отметила Жданова, учитывая реальные угрозы, исходящие от НАТО, российское военное строительство и оборонное планирование будут адаптированы с учетом этих рисков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что проект гарантий безопасности для Киева предусматривает размещение на украинской территории войск из стран Европы. Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что иностранные контингенты появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией.

Российская сторона последовательно выступает против появления на Украине войск из стран — членов НАТО. Москва также неоднократно заявляла, что сам Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин называл «невероятной ложью» и «бредом».

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая в сентябре на сессии Генассамблеи ООН, обратил внимание на участившиеся угрозы применения силы против России: ее обвиняют в планах «напасть» на НАТО и Евросоюз. Однако дипломат подчеркнул, что Москва не планировала и не планирует нападения и предпочитает политико-дипломатические пути.

