Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине сообщили о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества. Речь об усилении противовоздушной обороны (ПВО), развитии зенитно-ракетных комплексов Patriot, истребителей F-16, а также реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Киев договорился с НАТО о сотрудничестве во время встречи министра обороны страны Михаила Федорова со старшим представителем НАТО на Украине Патриком Тернером и командующим специальной миссией альянса по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Во время переговоров Федоров отметил военную помощь, которую предоставляют в рамках инициативы PURL («Список приоритетных потребностей Украины». — РБК), через которую Киев получает боеприпасы для систем ПВО.

США анонсировали скорую продажу оружия еще на $2 млрд для Украины
Политика
Мэттью Уитакер

По данным ведомства, ключевым приоритетом сотрудничества является «защита неба». Для этого Украина трансформирует систему «малой» ПВО. «Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества — усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом», — говорится в сообщении.

Также Киев обсудил с НАТО координацию работы в формате «Рамштайн» совместно с Германией и Великобританией, целью которой является ускорение процесса принятия решений и сокращение сроков поставки помощи для Украины.

В начале января Великобритания и Украина подписали «дорожную карту» по развитию столетнего партнерства в оборонной сфере. Бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль говорил, что одним из результатов сотрудничества станет запуск производства дронов-перехватчиков Octopus.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Украина НАТО Михаил Федоров Минобороны Украины сотрудничество
Михаил Федоров фото
Михаил Федоров
министр обороны Украины
21 января 1991 года
