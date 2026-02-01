На Украине сообщили о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества
Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества. Речь об усилении противовоздушной обороны (ПВО), развитии зенитно-ракетных комплексов Patriot, истребителей F-16, а также реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Киев договорился с НАТО о сотрудничестве во время встречи министра обороны страны Михаила Федорова со старшим представителем НАТО на Украине Патриком Тернером и командующим специальной миссией альянса по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Во время переговоров Федоров отметил военную помощь, которую предоставляют в рамках инициативы PURL («Список приоритетных потребностей Украины». — РБК), через которую Киев получает боеприпасы для систем ПВО.
По данным ведомства, ключевым приоритетом сотрудничества является «защита неба». Для этого Украина трансформирует систему «малой» ПВО. «Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества — усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом», — говорится в сообщении.
Также Киев обсудил с НАТО координацию работы в формате «Рамштайн» совместно с Германией и Великобританией, целью которой является ускорение процесса принятия решений и сокращение сроков поставки помощи для Украины.
В начале января Великобритания и Украина подписали «дорожную карту» по развитию столетнего партнерства в оборонной сфере. Бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль говорил, что одним из результатов сотрудничества станет запуск производства дронов-перехватчиков Octopus.
Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.
