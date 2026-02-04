Опубликованы первые фотографии с переговоров России, США и Украины
Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало первые фотографии с переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.
Второй раунд трехсторонних переговоров начался в Абу-Даби 4 февраля. Они, как ожидается, продлятся два дня — с 4 по 5 февраля. Встреча проходит в закрытом режиме, пресс-конференция по ее итогам не запланирована.
Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Также на встречу прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби прошел 23–24 января в закрытом режиме. Стороны охарактеризовали его как конструктивный.
Как писал Reuters, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос. О том, что стороны сузили круг тем до территориального вопроса, сообщал Рубио. В Кремле при этом заявили, что это хоть и серьезный, но не единственный вопрос в повестке переговоров.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина