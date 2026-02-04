 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
РИА «Новости» узнало, что в Абу-Даби не планируется пресс-конференции

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

По итогам переговоров в Абу-Даби не запланирована пресс-конференция, но не исключено итоговое коммюнике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

В Абу-Даби сегодня, 4 февраля, начинается второй раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Политика
Виды Абу-Даби

Делегации России и Украины уже прибыли в ОАЭ. Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа также прибыл в Абу-Даби. Переговоры пройдут в закрытом режиме, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Изначально планировалось, что второй раунд переговоров пройдет 1 февраля, но, как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон», поэтому все перенесли на 4–5 февраля.

Как уточняли в Кремле, ключевой темой переговоров служит территориальный вопрос.

Авторы
Теги
Елена Наумова, Антонина Сергеева
ОАЭ Абу-Даби переговоры Россия Украина США мирный план
