РИА «Новости» узнало, что в Абу-Даби не планируется пресс-конференции

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

По итогам переговоров в Абу-Даби не запланирована пресс-конференция, но не исключено итоговое коммюнике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

В Абу-Даби сегодня, 4 февраля, начинается второй раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Делегации России и Украины уже прибыли в ОАЭ. Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа также прибыл в Абу-Даби. Переговоры пройдут в закрытом режиме, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Изначально планировалось, что второй раунд переговоров пройдет 1 февраля, но, как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон», поэтому все перенесли на 4–5 февраля.

Как уточняли в Кремле, ключевой темой переговоров служит территориальный вопрос.