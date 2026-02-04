 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине

Сюжет
Переговоры России и Украины

Самолет с символикой специального летного отряда России прибыл в Абу-Даби, передает сообщают ТАСС и «РИА Новости».

На борту, предположительно, находится российская делегация, которая прилетела в Объединенные Арабские Эмираты на переговоры с США и Украиной.

4-5 февраля в Абу-Даби состоится второй раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как уточняли в Кремле, ключевой темой является территориальный вопрос. Кроме того, с Россией никто не согласовывал гарантии безопасности, подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков.

Первый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби прошел 23–24 января в закрытом режиме. В российскую делегацию вошли представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба (ГРУ) адмиралом Игорем Костюковым. Делегацию Украины в предыдущем раунде переговоров возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Политика
Виды Абу-Даби

США представили спецпосланник президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, министр армии Дэн Дрисколл, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, зять Трампа Джаред Кушнер и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Стороны тогда назвали встречу конструктивной. Самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Кроме того, Россия и Украина впервые обсудили мирный план, который США согласовывали со сторонами с октября 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Абу-Даби переговоры Украина Россия США
Материалы по теме
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Политика
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева
Политика
Как США вновь принудили Иран к переговорам о ядерной программе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Москве завели дело о нападении на полицию после перестрелки на Рублевке Общество, 01:03
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов Политика, 00:59
Эстония задержала контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Эквадора Политика, 00:45
Палата представителей США одобрила бюджет кабмина на фоне шатдауна Политика, 00:31
Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине Политика, 00:08
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США Политика, 00:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Физлицам предложили запретить вносить через банкоматы более ₽1 млн. Что это значит Инвестиции, 00:00
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода Политика, 03 фев, 23:46
В стрельбе на Рублевском шоссе убили подозреваемого в похищении Общество, 03 фев, 23:21
В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте Общество, 03 фев, 23:17
Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар по Украине Политика, 03 фев, 23:03
NYT предсказала вакуум в военном руководстве Китая после чисток генералов Политика, 03 фев, 22:44
«Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию Общество, 03 фев, 22:23