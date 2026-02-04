Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине

Самолет с символикой специального летного отряда России прибыл в Абу-Даби, передает сообщают ТАСС и «РИА Новости».

На борту, предположительно, находится российская делегация, которая прилетела в Объединенные Арабские Эмираты на переговоры с США и Украиной.

4-5 февраля в Абу-Даби состоится второй раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как уточняли в Кремле, ключевой темой является территориальный вопрос. Кроме того, с Россией никто не согласовывал гарантии безопасности, подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков.

Первый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби прошел 23–24 января в закрытом режиме. В российскую делегацию вошли представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба (ГРУ) адмиралом Игорем Костюковым. Делегацию Украины в предыдущем раунде переговоров возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

США представили спецпосланник президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, министр армии Дэн Дрисколл, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, зять Трампа Джаред Кушнер и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Стороны тогда назвали встречу конструктивной. Самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Кроме того, Россия и Украина впервые обсудили мирный план, который США согласовывали со сторонами с октября 2025 года.