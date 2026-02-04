Политика,
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби
Стив Уиткофф
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби, где где пройдет второй раунд переговоров по Украине.
«Самолет спецпредставителя американского президента прибыл», — сказал собеседник агентства ТАСС.
Новость дополняется
