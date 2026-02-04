Украинская делегация прибыла в Абу-Даби
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на сегодняшние переговоры с США и РФ, сообщает «Политика Страны».
В Абу-Даби сегодня, 4 февраля, начинается второй раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Как уточняли в Кремле, ключевой темой является территориальный вопрос. Кроме того, с Россией никто не согласовывал гарантии безопасности, подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков.
Материал дополняется
