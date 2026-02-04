 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби
Video

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на сегодняшние переговоры с США и РФ, сообщает «Политика Страны».

В Абу-Даби сегодня, 4 февраля, начинается второй раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как уточняли в Кремле, ключевой темой является территориальный вопрос. Кроме того, с Россией никто не согласовывал гарантии безопасности, подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Елена Наумова
Абу-Даби переговоры
Материалы по теме
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби
Политика
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
Политика
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки Общество, 12:01
Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:00
«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине Политика, 11:57
Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию Общество, 11:57
«Зафлексить проект» и «апдейтнуть»: как офисы заговорили на языке зумеров Образование, 11:54
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби Политика, 11:52
В России средняя стоимость нового автомобиля выросла на 13% за год Авто, 11:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Исследование РБК выявило лучшие платформы для старта онлайн-бизнеса Отрасли, 11:51
Неадекватные цены и жесткий отбор: какие квартиры трудно сдать в 2026-м Недвижимость, 11:47
ГТЛК, S7 и ОАК договорились о сотрудничестве по поставке Ту-214 Бизнес, 11:47
Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий Общество, 11:43
Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео Общество, 11:39
Биткоин обновил минимум с победы Трампа на выборах в 2024 году Крипто, 11:30
В Адыгее после атаки беспилотником сгорели 27 автомобилей Политика, 11:26