Стало известно, когда Долина купила квартиру в Юрмале

Лариса Долина на закрытии Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2010» в Юрмале (Фото: Владимир Старков / ТАСС)

Певица Лариса Долина купила квартиру в курортном городе Латвии Юрмале в 2010 году в ипотеку. Об этом со ссылкой на документы сообщает «РИА Новости».

По сведениям агентства, Долина имеет квартиру площадью 123,9 кв. м. Она расположена в нескольких метрах от Рижского залива. Сейчас ее стоимость составляет более 27,4 млн руб. Из документов следует, что этот актив Долиной был заморожен после ее попадания в санкционный список Евросоюза.

В доме, где расположена квартира Долиной, сейчас продаются сразу несколько квартир, чья стоимость составляет от €220 до €275 тыс.

Ранее, в августе 2024 года, Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, которые обманным путем заставили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести почти 200 млн руб. В марте 2025 года суд вернул народной артистке квартиру и признал сделку недействительной, однако покупательница Полина Лурье обжаловала решение и Верховный суд встал на ее сторону. Передача ключей от квартиры Лурье планировалась в начале января, но стороны не подписали акт приема-передачи, после чего по заявлению адвоката покупательницы Светланы Свириденко было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении Долиной. Ключи представительнице Лурье передали 19 января.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что готовит иск о взыскании с Долиной издержек, которые понесла ее клиентка в судебном споре. Сумму компенсации Свириденко не назвала, выразив надежду, что расходы будут выплачены в добровольном порядке.

Долина попала под новые санкции Евросоюза в декабре 2024 года. Она, по данным организации, «подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В частности, певица сотрудничала с Министерством обороны России, выступала перед военнослужащими и давала концерты в Донбассе. Также ЕС включил в санкционный список главу Республики Мордовия Артема Здунова, генерального директора АО «Роснефтефлот» Алексея Нефедова, главу ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, руководителя судоходной компании «Прайм Шиппинг» Игоря Ганина и гендира «Инвестнефтетрейд» Павла Бабина.

Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными. В Кремле при этом заявили, что ограничения сохранятся на долгие годы и Россия исходит из этого при выстраивании экономической политики.