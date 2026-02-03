Семь детей госпитализировали после аварии с автобусом в Красноярском крае

Семь детей находятся в больницах после ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае, находятся на лечении в больницах, двое из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Об этом «РИА Новости» сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, троих детей эвакуировали вертолетами из Бородинской горбольницы и Канской центральной районной больницы в медицинские учреждения Красноярска. Позднее краевой минздрав сообщил, что еще одна девочка была доставлена санрейсом в КМКБ № 20 им. И.С. Берзона. Состояние несовершеннолетней специалисты оценили как крайне тяжелое.

Авария с участием пассажирской «Газели» и грузовика произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом , который отцепился и выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние . Во ФСИН уточнили, что среди погибших были абитуриенты ведомственного вуза и один сотрудник ГУ ФСИН.

По данным силовиков, 50-летнего водителя грузовика ранее лишали прав на управление транспортным средством за пьяное вождение. Его задержали.

Следователи возбудили дело по п. «б» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения).