Семь детей госпитализировали после аварии с автобусом в Красноярском крае
Семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае, находятся на лечении в больницах, двое из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Об этом «РИА Новости» сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, троих детей эвакуировали вертолетами из Бородинской горбольницы и Канской центральной районной больницы в медицинские учреждения Красноярска. Позднее краевой минздрав сообщил, что еще одна девочка была доставлена санрейсом в КМКБ № 20 им. И.С. Берзона. Состояние несовершеннолетней специалисты оценили как крайне тяжелое.
Авария с участием пассажирской «Газели» и грузовика произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. Во ФСИН уточнили, что среди погибших были абитуриенты ведомственного вуза и один сотрудник ГУ ФСИН.
По данным силовиков, 50-летнего водителя грузовика ранее лишали прав на управление транспортным средством за пьяное вождение. Его задержали.
Следователи возбудили дело по п. «б» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения).
