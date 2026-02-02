СК показал место смертельного столкновения «Газели» с модульным домом

Video

Отделение Следственного комитета в Красноярском крае показало видео последствий ДТП с участием микроавтобуса близ Красноярска, при котором погибли пять человек.

«По версии следствия, на 965 км федеральной трассы Р-257 «Сибирь» произошло столкновение пассажирской «Газели» с прицепом грузовика, буксировавшего модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

В автокатастрофе погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних и женщина, сопровождавшая детей.

Водители транспортных средств не пострадали. Региональное МВД сообщило о возбуждении дела по п. «б» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту смертельного ДТП в Рыбинском муниципальном округе, в результате которого погибли пять человек.

В СК сообщили об уголовном деле по пункту ч. 5 ст. 264 УК.

Максимальное наказание — до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.