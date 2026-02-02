 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК показал место смертельного столкновения «Газели» с модульным домом

СК показал место смертельного столкновения «Газели» с модульным домом
Video

Отделение Следственного комитета в Красноярском крае показало видео последствий ДТП с участием микроавтобуса близ Красноярска, при котором погибли пять человек.

«По версии следствия, на 965 км федеральной трассы Р-257 «Сибирь» произошло столкновение пассажирской «Газели» с прицепом грузовика, буксировавшего модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

В автокатастрофе погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних и женщина, сопровождавшая детей.

Водители транспортных средств не пострадали. Региональное МВД сообщило о возбуждении дела по п. «б» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту смертельного ДТП в Рыбинском муниципальном округе, в результате которого погибли пять человек.

В СК сообщили об уголовном деле по пункту ч. 5 ст. 264 УК.

Максимальное наказание — до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Софья Полковникова
ДТП Красноярский край подростки
Материалы по теме
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли абитуриенты ведомственного вуза ФСИН
Общество
Место ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков. Видео
Общество
Хинштейн сообщил о продолжении лечения после ДТП на дому
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами Общество, 21:33
Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга Общество, 21:28
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян Спорт, 21:28
В «файлах Эпштейна» нашли анкеты «Мисс Тольятти» и экс-члена комиссии МОК Общество, 21:04
Украинcкая теннисистка отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA Спорт, 21:04
Лавров заявил о потере Финляндией статуса «честного брокера» из-за НАТО Политика, 21:03
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
География Эпштейна. Какие города России упоминаются в досье Минюста США Политика, 20:56
Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи упал до минимума с 2023 года Инвестиции, 20:52
Роспотребнадзор предложил не попавшим на шоу «Щелкунчик» коллективный иск Общество, 20:43
Не менее 30 воронежских школ перевели на удаленку из-за морозов Общество, 20:33
Трамп снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России Политика, 20:23
Лавров рассказал, сколько тел погибших военных обменяли Россия и Украина Политика, 20:22
СК показал место смертельного столкновения «Газели» с модульным домом Общество, 20:18