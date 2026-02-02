 Перейти к основному контенту
0

В ДТП на трассе «Сибирь» погибли абитуриенты ведомственного вуза ФСИН

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В автокатастрофе с автобусом «Газель» и грузовиком на трассе Р-255 «Сибирь» погибли четыре абитуриента ведомственного вуза Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и один сотрудник службы, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Погибли четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУФСИН, шесть человек доставлены в медицинские учреждения края в состоянии различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Четверо подростков погибли при столкновении «Газели» и грузовика. Видео
Общество

ДТП произошло 2 февраля в Рыбинском муниципальном округе. От грузовика, двигавшегося в сторону Красноярска, отсоединился прицеп и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «Газелью».

В МВД уточнили, что грузовик буксировал модульный дом.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

