Место ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков. Видео
Появилось видео с места аварии в Красноярском крае, где погибли четверо подростков.
На кадрах, снятых с проезжавшего мимо автомобиля, видно лежащий на боку микроавтобус. Авария произошла после того, как от грузовика отцепился прицеп с модульным домом — он влетел в пассажирскую «Газель».
Авария произошла на 965-м км трассы Р-255 «Сибирь» (Рыбинский округ, Красноярский край). Всего в аварии погибли пять человек, еще четверо — пострадали.
