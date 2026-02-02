 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Место ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков. Видео

Появилось видео с места ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков

Место ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков. Видео
Video

Появилось видео с места аварии в Красноярском крае, где погибли четверо подростков.

На кадрах, снятых с проезжавшего мимо автомобиля, видно лежащий на боку микроавтобус. Авария произошла после того, как от грузовика отцепился прицеп с модульным домом — он влетел в пассажирскую «Газель».

Авария произошла на 965-м км трассы Р-255 «Сибирь» (Рыбинский округ, Красноярский край). Всего в аварии погибли пять человек, еще четверо — пострадали.

Четверо подростков погибли при столкновении «Газели» и грузовика. Видео
Общество

ДТП Красноярский край
