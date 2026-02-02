В «Газель» с погибшими подростками въехал оторвавшийся модульный дом

Модульный дом стал причиной ДТП с гибелью подростков в Красноярском крае

Причиной ДТП близ Красноярска, при котором погибли четверо несовершеннолетних, стал выезд на встречную полосу отсоединившегося от грузовика прицепа с модульным домом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Красноярского края в телеграм-канале.

Водитель грузовика «Ивеко» ехал со стороны Канска по направлению в Красноярск, перевозя модульный дом. «В этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 52-летнего водителя», — говорится в сообщении.

Как пишет региональная прокуратура, в микроавтобусе «Газель» находились взрослые и дети, возвращавшиеся из Красноярска. В результате происшествия погибли пять человек, включая четверых подростков. Еще четыре были госпитализированы. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок детей.

Полицейские завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.