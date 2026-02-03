Полиция задержала участника смертельного ДТП под Красноярском
Полиция задержала водителя грузовика, столкнувшегося с пассажирской «Газелью» на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае 2 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. В ДТП погибли пять человек.
«Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — написала пресс-служба.
В публикации напомнили, что ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (п. «б» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса).
Авария произошла накануне. Водитель грузовика ехал в сторону Красноярска, перевозя модульный дом, однако прицеп отсоединился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель».
В результате происшествия погибли пять человек, еще шесть были госпитализированы. Как сообщила пресс-служба ФСИН, четверо погибших были абитуриентами ведомственного вуза — трое из них были несовершеннолетними, одному уже исполнилось 18 лет.
По данным полиции, 50-летнего водителя грузовика ранее лишали прав на управление транспортным средством за пьяное вождение.
