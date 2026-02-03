 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Матерям умерших в кузбасском роддоме младенцев назначили судмедэкспертизу

Следствие назначило судебно-медицинские экспертизы в отношении девяти младенцев, умерших в роддоме № 1 Новокузнецка, а также их матерей. Об этом РБК сообщил адвокат главного врача больницы Виталия Хераскова Игорь Михайлович.

Судмедэкспертиза нужна, чтобы выявить возможные нарушения при оказании медицинской помощи роженицам и младенцам, а также определить связь между нарушениями и смертью новорожденных.

Кроме того, следствие назначило судебные химико-токсикологические экспертизы в отношении матерей и детей и судебную санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Губернатор Кузбасса заявил о пьяных матерях в роддоме, где умерли дети
Общество
Илья Середюк

«Химико-токсикологическая экспертиза назначается для выявления в организмах младенцев различных вредоносных веществ. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, как следует из ее названия — для проверки соблюдения в медицинском учреждении санитарно-эпидемиологических норм и требований, правил асептики/антисептики и т. п.», — пояснил Михайлович.

Адвокат главврача добавил, что сторона защиты обжаловала постановление об избрании Хераскову меры пресечения в виде домашнего ареста. Он отметил, что суд пока не рассмотрел жалобу.

Девять новорожденных скончались в роддоме № 1 в период с 1 по 12 января. Медучреждение закрыли на карантин, позднее его работу приостановили на 90 дней. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса) и о халатности (ст. 293). Хераскову предъявили обвинение по статье о халатности, его отправили под домашний арест. Второму фигуранту — и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексею Эмиху — избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Мария Лисицына Мария Лисицына
судмедэкспертиза Новокузнецк младенцы смерть роддом
