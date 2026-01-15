 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Главврача роддома, где погибли младенцы, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест главврача больницы Хераскова по делу о смерти младенцев. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более человек, сообщает ТАСС.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин. Позднее общего диагноза у новорожденных установлено не было.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а главврача больницы отстранили от должности. Позднее он и заведующий отделением реанимации были задержаны и допрошены. Главврача отстранили от должности.

Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка. Главное
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Анастасия Лежепекова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов Политика, 18:33
Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта Политика, 18:31
В ДНР рассказали о последствиях ударов ВСУ по энергетике Политика, 18:30
Главврача роддома, где погибли младенцы, отправили под домашний арест Общество, 18:23
Почему вырос биткоин. Главное из отчета Glassnode Крипто, 18:23
Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера Политика, 18:21
Сальдо заявил о приглашении иностранной прессы на место удара по кафе Политика, 18:14
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Макрон потребовал создать аналог «Орешника» для Европы Политика, 18:12
Захарова заявила об ответе Финляндии на выход из конвенции по минам Политика, 18:06
Самюэля Это’о дисквалифицировали на 4 матча за неспортивное поведение Спорт, 18:03
Один день в премиальном поселке «Папушево Парке» РБК и Папушево Парк, 18:02
Путин выразил надежду на возвращение к конструктивному общению с Европой Политика, 17:59
ЦБ опустил курс евро ниже ₽92, но сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 17:53
Захарова заявила, что Европа не заинтересована в мире на Украине Политика, 17:51