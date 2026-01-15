Главврача роддома, где погибли младенцы, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест главврача больницы Хераскова по делу о смерти младенцев. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более человек, сообщает ТАСС.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин. Позднее общего диагноза у новорожденных установлено не было.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а главврача больницы отстранили от должности. Позднее он и заведующий отделением реанимации были задержаны и допрошены. Главврача отстранили от должности.

Материал дополняется