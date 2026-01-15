Завотделением новокузнецкого роддома избрали меру пресечения

Алексей Эмих (Фото: Максим Рожко / ТАСС)

Центральный районный суд Новокузнецка назначил исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации роддома № 1 в Новокузнецке Алексею Эмиху запрет определенных действий до 13 марта по делу о гибели девяти новорожденных. Об этом сообщает кузбасский новостной портал NGS42.ru. При этом сам врач не согласен с мерой пресечения.

Следствие просило отправить Эмиха в СИЗО, поскольку медицинских противопоказаний к аресту у подозреваемого нет.

С 1 декабря по 11 января в отделение реанимации и интенсивной терапии новокузнецкого роддома № 1 поступили 32 младенца. Из них 17 находились в крайне тяжелом состоянии, 16 родились недоношенными и с экстремально низкой массой тела.

Следственный комитет сообщил, что с 4 по 12 января девять детей умерли «вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей». Речь идет о младенцах, родившихся с 1 декабря по 12 января.

Роддом приостановил госпитализацию из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».