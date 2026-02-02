Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность продолжать политическую и материальную помощь. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.
Лавров и Родригес Паррилья поговорили по телефону 2 февраля, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку.
Россия подтвердила убежденность в неприемлемости силового и экономического давления на Кубу. Например, воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей серьезно ухудшит экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.
«Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп все чаще заявляет, что экономика Кубы находится на грани краха. По словам американского лидера, основные доходы Куба получала благодаря Венесуэле, но после военной операции США в Каракасе и вывоза президента Николаса Мадуро лишилась ресурса. Трамп также обвинил кубинское правительство в вымогательстве денег у Венесуэлы, а 30 января он ввел режим чрезвычайного положения в США из-за Кубы.
Куба в ответ объявила режим международного ЧП.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала меры США против Кубы рецидивом стратегии давления.
