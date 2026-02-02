 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность продолжать политическую и материальную помощь. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

Лавров и Родригес Паррилья поговорили по телефону 2 февраля, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку.

Россия подтвердила убежденность в неприемлемости силового и экономического давления на Кубу. Например, воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей серьезно ухудшит экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.

«Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — говорится в сообщении.

Трамп счел, что Куба пойдет на сделку с США из-за «очень плохой ситуации»
Политика

Президент США Дональд Трамп все чаще заявляет, что экономика Кубы находится на грани краха. По словам американского лидера, основные доходы Куба получала благодаря Венесуэле, но после военной операции США в Каракасе и вывоза президента Николаса Мадуро лишилась ресурса. Трамп также обвинил кубинское правительство в вымогательстве денег у Венесуэлы, а 30 января он ввел режим чрезвычайного положения в США из-за Кубы.

Куба в ответ объявила режим международного ЧП.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала меры США против Кубы рецидивом стратегии давления.

Софья Полковникова
Куба Сергей Лавров Россия
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
