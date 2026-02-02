МИД Ирана вызвал всех послов Евросоюза после объявления КСИР террористами

МИД Ирана вызвал всех послов ЕС в Тегеране после объявления КСИР террористами

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

МИД Ирана после признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией вызвал послов всех стран ЕС, аккредитованных в Исламской Республике, чтобы выразить протест против действий ЕС. Об этом сообщает Associated Press.

Корпус стражей исламской революции — элитное формирование в структуре Вооруженных сил Ирана. Его задача — защита принципов и завоеваний исламской революции от внешних и внутренних угроз.

Послов начали вызывать 1 февраля. «Был рассмотрен ряд мер, подготовлены различные варианты, и они направлены в соответствующие органы, принимающие решения. Мы считаем, что в ближайшие дни будет принято решение о взаимных действиях со стороны Исламской Республики Иран в отношении незаконного, неразумного и крайне ошибочного шага ЕС», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

В ответ на решение Евросоюза, как заявлял спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, Исламская Республика признала все вооруженные силы Евросоюза террористическими организациями.

29 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз включил КСИР в перечень террористических организаций. Она добавила, что «режим, убивающий тысячи своих граждан, работает на собственную гибель». В тот же день Евросоюз одобрил новые санкции против Ирана. В список попали 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц.

Решения Евросоюза связаны с протестами, которые прошли в Иране с конца декабря по начало января. Протесты начались из-за недовольства людей тяжелой экономической ситуацией в стране. Иранские власти обвинили в организации протестов США и Израиль. 16 января протесты утихли.

По официальным данным канцелярии президента Ирана, в ходе протестов погибли 3117 человек. В перечне погибших числятся 2985 человек, 690 из них назвали террористами. В список также входят погибшие силовики.