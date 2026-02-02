 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

МИД Ирана вызвал всех послов Евросоюза после объявления КСИР террористами

МИД Ирана вызвал всех послов ЕС в Тегеране после объявления КСИР террористами
Сюжет
Протесты в Иране
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

МИД Ирана после признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией вызвал послов всех стран ЕС, аккредитованных в Исламской Республике, чтобы выразить протест против действий ЕС. Об этом сообщает Associated Press.

Корпус стражей исламской революции — элитное формирование в структуре Вооруженных сил Ирана. Его задача — защита принципов и завоеваний исламской революции от внешних и внутренних угроз.

Послов начали вызывать 1 февраля. «Был рассмотрен ряд мер, подготовлены различные варианты, и они направлены в соответствующие органы, принимающие решения. Мы считаем, что в ближайшие дни будет принято решение о взаимных действиях со стороны Исламской Республики Иран в отношении незаконного, неразумного и крайне ошибочного шага ЕС», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Трамп репостнул сообщение о КСИР после взрывов в Иране
Политика
Дональд Трамп

В ответ на решение Евросоюза, как заявлял спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, Исламская Республика признала все вооруженные силы Евросоюза террористическими организациями.

29 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз включил КСИР в перечень террористических организаций. Она добавила, что «режим, убивающий тысячи своих граждан, работает на собственную гибель». В тот же день Евросоюз одобрил новые санкции против Ирана. В список попали 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц.

Решения Евросоюза связаны с протестами, которые прошли в Иране с конца декабря по начало января. Протесты начались из-за недовольства людей тяжелой экономической ситуацией в стране. Иранские власти обвинили в организации протестов США и Израиль. 16 января протесты утихли.

По официальным данным канцелярии президента Ирана, в ходе протестов погибли 3117 человек. В перечне погибших числятся 2985 человек, 690 из них назвали террористами. В список также входят погибшие силовики.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Иран МИД Евросоюз послы
Материалы по теме
Евросоюз признал КСИР террористической организацией
Политика
WSJ раскрыла детали подготовки США к конфликту с Ираном
Политика
В Израиле назвали возможные сроки атаки США на Иран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков. Видео Общество, 13:58
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидера Образование, 13:48
В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год Политика, 13:41
A Bola узнала о решении Роналду бойкотировать матч «Ан-Насра» Спорт, 13:41
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезъян Общество, 13:36
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Что ждет рынок легковых автомобилей в 2026 году Компании, 13:30
МИД Ирана вызвал всех послов Евросоюза после объявления КСИР террористами Политика, 13:28
В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро Общество, 13:25
Турагенты сообщили о росте нового дешевого способа отдохнуть на Мальдивах Экономика, 13:18
Bloomberg узнал, кто станет следующим генеральным директором Disney Бизнес, 13:15
Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве Политика, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10