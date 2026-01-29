ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов
Европейский союз одобрил новые санкции против Ирана. В санкционный список включены 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц, об этом говорится в опубликованном решении Совета ЕС в «Официальном журнале» Евросоюза.
Меры направлены против отдельных лиц и организаций, которые причастны к жестокому подавлению протестов в стране, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции перед заседанием Совета по иностранным делам. Он добавила, что у ЕС «есть несколько списков конкретных лиц, совершивших насилие против мирных протестующих, а также несколько организаций».
«Предполагается, что дипломатические каналы (с Ираном — РБК) останутся открытыми», — добавила Каллас.
В декабре 2025 года в Иране начались масштабные протесты из-за того, что люди были недовольны экономической ситуацией в стране. В ходе беспорядков, по официальным данным властей, погибли более 3 тыс. человек. Журнал Time со ссылкой на двух чиновников Минздрава сообщал о 30 тыс. жертвах. Власти Ирана обвиняли в организации протестов США и Израиль.
На фоне жесткого подавления протестов президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести крупномасштабный удар. Тегеран пообещал, что ответит «как никогда прежде».
