Протесты в Иране⁠,
Евросоюз признал КСИР террористической организацией

Протесты в Иране
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Евросоюз включил Корпус стражей исламской революции в перечень террористических организаций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи европейских министров иностранных дел.

«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг, объявив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией», — написала она в соцсети X, добавив, что «режим, убивающий тысячи своих граждан, работает на собственную гибель».

На встрече министры также одобрили новые санкции против Ирана — в санкционный список были включены 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц.

Каллас отметила, что меры направлены против отдельных лиц и организаций, которые причастны к жестокому подавлению протестов в стране, начавшихся в конце прошлого года из-за недовольства граждан экономической ситуацией в стране.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал решение ЕС «большой стратегической ошибкой». «В настоящее время несколько стран пытаются предотвратить полномасштабную войну в нашем регионе. Ни одна из них не является европейской. Европа, напротив занята разжиганием огня», — написал он в X.

По официальным данным властей, в ходе протестов погибли более 3 тыс. человек. Журнал Time со ссылкой на двух чиновников Минздрава сообщал о 30 тыс. жертв. Узнать точное количество жертв затруднительно, поскольку интернет в стране работает нестабильно.

Корпус стражей исламской революции — это элитное формирование в структуре Вооруженных сил Ирана. Его задача — защита принципов и завоеваний исламской революции от внешних и внутренних угроз.

КСИР уже внесен в список террористических организаций США, Австралии и Канады.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

