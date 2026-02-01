 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Иран признал вооруженные силы стран ЕС террористическими организациями

Сюжет
Протесты в Иране
Мохаммад-Багер Галибаф
Мохаммад-Багер Галибаф (Фото: Icana / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Парламент Ирана признал вооруженные силы стран — членов ЕС террористическими организациями в ответ на решение Евросоюза включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических структур. Об этом заявил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, передает иранское информагентство Tasnim.

Спикер на заседании сообщил, что решение принято на основании ст. 7 закона «Об ответных действиях». По его словам, последствия этого шага «будут лежать на Европейском союзе».

Трамп репостнул сообщение о КСИР после взрывов в Иране
Политика
Дональд Трамп

29 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз включил КСИР в перечень террористических организаций.

«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг, объявив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией», — написала она в соцсети X, добавив, что «режим, убивающий тысячи своих граждан, работает на собственную гибель».

Корпус стражей исламской революции — элитное формирование в структуре Вооруженных сил Ирана. Его задача — защита принципов и завоеваний исламской революции от внешних и внутренних угроз.

Кроме того, в тот же день были одобрены новые санкции против Ирана — в санкционный список попали 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц.

Антонина Сергеева
Иран ЕС Вооруженные силы террористическая организация
