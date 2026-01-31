Трамп репостнул сообщение о КСИР после взрывов в Иране

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп поделился публикацией, в которой говорится о Корпусе стражей исламской революции (КСИР), после взрывов в трех городах Ирана. Репост он сделал в социальной сети Truth Social.

К публикации приложено видео, где, вероятно, показаны последствия взрывов в одном из иранских городов.

«Сейчас — Тегеран. КСИР — в режиме паники, полностью обделались», — сказано в публикации.

31 января взрывы прогремели в трех городах Ирана. Как пишет Fars, в Бендер-Аббасе произошел взрыв в жилом комплексе, пострадали 14 человек, погибла четырехлетняя девочка. Еще пять человек погибли в результате взрыва в Ахвазе, сообщает Mehr. Кроме того, хлопки были слышны в Каср-э-Ширине, власти объяснили их армейскими учениями.

Как пишет Mehr, Военно-морские силы (КСИР) опровергают атаку на свое здание и утверждают, что ни одной беспилотной атаки на базы ВМС не произошло.

Накануне Иран начал двухдневные военные учения в Ормузском проливе. Центральное командование США призвало КСИР избегать «ненужного риска».