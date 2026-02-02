 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как сохранить здоровье в любом возрасте⁠,
0

Мурашко рассказал, сколько выделяется на лечение одного человека по ОМС

Мурашко: норматив финансирования лечения по ОМС вырос до 24,9 тыс. рублей
Сюжет
Как сохранить здоровье в любом возрасте
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сумма, выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС, выросла в 2026 году, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко в статье для KP.ru.

Он уточнил, что подушевой норматив финансирования по ОМС — 24 922,9 руб. В прошлом году на одного застрахованного россиянина за счет средств ОМС выделялось 22,5 тыс. руб.

Глава ФОМС раскрыл размер зарплат врачей и медсестер в России
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

«Но если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, — он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры», — уточнил Мурашко.

Также Мурашко напомнил о двух новых анализах для женщин по ОМС — тест на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и цитологию шейки матки.

В начале января правительство утвердило обновленную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год — она будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний.

ОМС (Обязательное медицинское страхование) — система государственного страхования в России, обеспечивающая право на бесплатную медицинскую помощь при наступлении страхового случая. Финансируется за счет страховых взносов работодателей, полис действует по всей России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Михаил Мурашко ФОМС страхование медицинская страховка анализы
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
Материалы по теме
Мурашко рассказал о двух новых анализах для женщин по ОМС
Общество
Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы
Общество
Чекап здорового человека: советы кардиолога
Радио
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Аксаков заявил о рисках от использования карт Visa и Mastercard Финансы, 10:48
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 10:47
Текучесть кадров: где система найма дает сбой и как это исправитьПодписка на РБК, 10:33
Почему банки массово блокируют счета и как не попасть под ограничения Компании, 10:30
Россиянин прервал рекордную серию в НБА и забросил мяч в свое кольцо Спорт, 10:26
На президентских выборах в Коста-Рике лидирует соратница Чавеса Политика, 10:16
Время летунов. Почему частая смена работы стала выигрышной стратегией Образование, 10:14
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Как клининг перестал быть рынком дешевой рабочей силы Отрасли, 10:12
Вспышка на Солнце после мощных выбросов. Видео Технологии и медиа, 10:08
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву Политика, 10:08
Медведев заявил о незаинтересованности России в глобальном конфликте Политика, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Трамп пригрозил судом ведущему премии «Грэмми» из-за упоминания Эпштейна Политика, 10:03
Топ-менеджеры крупнейших компаний спрогнозировали ослабление рубля Экономика, 10:00