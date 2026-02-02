Мурашко рассказал, сколько выделяется на лечение одного человека по ОМС

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сумма, выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС, выросла в 2026 году, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко в статье для KP.ru.

Он уточнил, что подушевой норматив финансирования по ОМС — 24 922,9 руб. В прошлом году на одного застрахованного россиянина за счет средств ОМС выделялось 22,5 тыс. руб.

«Но если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, — он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры», — уточнил Мурашко.

Также Мурашко напомнил о двух новых анализах для женщин по ОМС — тест на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и цитологию шейки матки.

В начале января правительство утвердило обновленную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год — она будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний.

ОМС (Обязательное медицинское страхование) — система государственного страхования в России, обеспечивающая право на бесплатную медицинскую помощь при наступлении страхового случая. Финансируется за счет страховых взносов работодателей, полис действует по всей России.